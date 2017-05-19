Трамп назвав ймовірного кандидата на посаду глави ФБР

Президент США Дональд Трамп назвав одного з найбільш вірогідних кандидатів на посаду глави ФБР.

Про це повідомляє Reuters.

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За його словами, ним може стати колишній сенатор Джо Ліберман.

Дана заява Трамп зробив в ході зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом.

Раніше повідомлялося, що екс-глава ФБР Мюллер призначений радником з розслідування «зв'язків» Трампа з Росією.