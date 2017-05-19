Трамп назвав ймовірного кандидата на посаду глави ФБР
05:23, 19 травня 2017Світ
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За його словами, ним може стати колишній сенатор Джо Ліберман.
Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвав одного з найбільш вірогідних кандидатів на посаду глави ФБР.
Про це повідомляє Reuters.
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За його словами, ним може стати колишній сенатор Джо Ліберман.
Дана заява Трамп зробив в ході зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом.
Раніше повідомлялося, що екс-глава ФБР Мюллер призначений радником з розслідування «зв'язків» Трампа з Росією.
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