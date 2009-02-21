США засекретили військовий бюджет 2010 року

Адміністрація Білого дому дала розпорядження військовому відомству США зобов`язати чиновників не розголошувати докладні відомості про оборонний бюджет країни на 2010 рік. У копії "угоди про нерозголошення інформації", яка потрапила в розпорядження Defense News, зазначено, що для успішної і правильної реалізації планів оборонного бюджету до нього необхідно застосувати правило "суворої конфіденційності".

Заборона на розголошення відомостей, за даними видання, торкнеться деяких деталей і об`ємів фінансування програм Пентагону в 2010 році, а також додаткових запитів на зміну статей видатків, які можуть надійти в поточному фінансовому році. Чиновники військового міністерства повинні взяти на себе письмове зобов`язання не розголошувати цю інформацію третім особам, за винятком тих, які певним чином задіяні в цій роботі і мають право на отримання відповідних відомостей.

Останнім часом до формування військового бюджету США прикута пильна увага не тільки американських, а й зарубіжних ЗМІ. Цього року його підготовка істотно затяглася через зміну влади в Білому домі.

Багато експертів і представники американської влади вже висловили свою думку з приводу змін, які чекають Пентагон. Зокрема, за деякими даними, скорочення фінансування може спричинити крах деяких дорогих програм озброєння, проти чого виступають деякі високопоставлені військові і представники оборонної промисловості країни, які розгорнули рекламну компанію на підтримку програм переозброєння.

Проте, як уточнює Defense News, орієнтовний розмір бюджету Пентагону на 2010 рік буде близько 537 мільярдів доларів. Це приблизно на 50 мільярдів менше, ніж планувала адміністрація Джорджа Буша, і на 24 мільярди більше, ніж бюджет 2009 року. Раніше американський військовий аналітик Лорен Томсон висловив припущення, що Білий дім постарається скоротити плановані витрати приблизно на 17 мільярдів доларів, а його обсяг становитиме близько 524 мільярди доларів.

Лента.ру