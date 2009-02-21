Час пускати Лукашенка до Європи

Депутати Європарламенту, які перебувають з візитом у Мінську, вважають, що настав час відмінити введену в 2006 році заборону на в`їзд до ЄС білоруських офіційних осіб.

Як передає радіо «Свобода», про це від імені групи депутатів заявила член Європарламенту Лайма АНДРІКІЄНЕ, виступаючи перед журналістами в Мінську.

Вона відзначила, що білоруській владі треба зробити подальші кроки в бік демократії.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО останнім часом робить зусилля для поліпшення відносин із Заходом. У країні було звільнено політв`язнів, а опозиціонери були допущені до участі в парламентських виборах, відзначає радіо «Свобода».