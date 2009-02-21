Сербська влада заплатить 42 млн. дол. за руйнування мечетей

Суд зобов`язав владу Республіки Сербської виплатити мусульманам боснійського міста Баня-Лука 42 мільйони доларів за руйнування мечетей під час громадянської війни, повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС News.

Під час збройного конфлікту 1992-1995 років були зруйновані всі 16 мечетей Баня-Луки. Судове рішення щодо компенсації за ці мечеті - перший випадок притягнення сербської влади до відповідальності за руйнування ісламських святинь. Юристи, які представляють інтереси мусульманських громад, заявляють, що створення подібного прецеденту важливіше за матеріальну компенсацію.

За інформацією ісламських організацій, всього під час громадянської війни були зруйновані або пошкоджені більше тисячі мечетей. Як повідомляє агентство Reuters, серед них були будівлі, споруджені кілька століть тому.

Згідно з Дейтонськими угодами, підписаними в 1995 р., держава Боснія і Герцеговина складається з двох частин — Мусульмансько-Хорватської Федерації і Республіки Сербської. Житель Боснії і Герцеговини може бути громадянином як Боснії і Герцеговини, так і одного з двох утворень.