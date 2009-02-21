Хезболла заявила, що сьогодні не стріляла по Ізраїлю

Ліванське радикальне угруповання "Хезболла" заявило про непричетність до сьогоднішнього інциденту з пусками ракет у бік Ізраїлю. Як повідомляє арабський телеканал Al-Jazeera, представники "Хезболли" заявили, що "коли вони щось роблять, то завжди беруть за це відповідальність". До ракетних атак на Ізраїль можуть бути причетні невеликі палестинські або ліванські угрупування, зазначає телеканал.

Раніше сьогодні в бік Ізраїлю з півдня Лівану було випущено дві ракети. Одна з них розірвалася в північному районі Ізраїлю, поранення одержала місцева мешканка. Ізраїль у відповідь відкрив артилерійський вогонь, випустивши не менше 6 снарядів по прикордонних населених пунктах Ель-Ханія і Ель-Мансурі, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Сьогоднішній обстріл ізраїльських територій з півдня Лівану став уже третім таким інцидентом з часу військової операції Ізраїлю в секторі Газу, яка тривала з 27 грудня 2008 р. по 18 січня 2009 р.