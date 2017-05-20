Офіційно: Роухані впевнено переміг на виборах президента Ірану

Президента Ірану Хасана Роухані переобрали на другий термін. Про це офіційно повідомило державне телебачення країни у суботу, 20 травня. За результатами підрахунку всіх понад 40 мільйонів бюлетенів, поміркований реформатор Роухані здобув близько 57 % голосів виборців. Загальна явка на виборах перевищила 70 %, пише DW.

Коли перемога Роухані стала очевидною, водії-жінки на дорогах Тегерану почали блимати фарами і показувати руками знак V - перемоги. Ліберальніша частина іранського суспільства вітає помірковану політику Роухані, завдяки якій у 2015 році було укладено ядерну угоду з найбільшими країнами світу, а з Ірану зняли частину міжнародних санкцій.

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Найближчим конкурентом Роухані є ультраконсервативний Ебрагім Раісі, який обіцяв розбудову економіки та збільшення виплат бідним. Він здобув лише 38 % голосів виборців. Раісі вважають близькою фігурою до верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, який утримався від підтримки будь-якого з кандидатів.

У 2013 році Роухані виграв вибори президента з 51 % голосів. Тоді явка становила 73 %.