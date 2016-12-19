Голова МАГАТЕ провів переговори в Ірані щодо виконання ядерної угоди

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран буде дотримуватися угоди, якщо і інші країни це робитимуть, і додав, що звіти МАГАТЕ щодо цього виконання повинні бути «технічними і неупередженими».

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Візит Амано відбувся всього через декілька днів після того, як Конгрес США проголосував за продовження деяких санкцій стосовно Ірану. Тегеран вважає це порушенням угоди, досягнутої в ході тривалих переговорів з США, Росією, Китаєм та іншими світовими державами.

Нагадаємо, МАГАТЕ минулого місяця заявила, що Іран перевищив обсяги виробництва «важкої води» на 100 кілограмів, порушивши таким чином норму про не більш ніж 130 тонн, дозволених угодою.