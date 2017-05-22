У Венесуелі в ході акції протесту підпалили чоловіка

В ході демонстрації в Каракасі на 50-й день антиурядових виступів у Венесуелі 21-річного Орландо Хосе Фигуеру підпалили, запідозривши у крадіжці. Він вижив, але отримав опіки 80% тіла. Крім того, на його тілі згодом знайшли ножові поранення, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Президент Венесуели Ніколаса Мадуро звинуватив антиурядових демонстрантів у підпалі. Він порівняв нападників на Фигуеру з бойовиками "Ісламської держави". За словами Мадуро, на молодика напали тільки за те, що він оголосив себе членом руху, створеного покійним президентом Уго Чавесом.

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Як повідомляв УНІАН, у Венесуелі за 50 днів антиурядових акцій протесту загинули 48 людей.

20 травня в місті Валера невідомі відкрили вогонь по антиурядовій демонстрації, поранивши декілька чоловік. Один з них помер. Всього в цьому місті в ході демонстрацій за один день постраждали 46 людей.

Опозиція вимагає проведення дострокових виборів і звільнення антиурядових активістів, засуджених за останні роки. Країна охоплена глибокою економічною кризою.

ЄС закликав владу Венесуели зупинити протести шляхом проведення виборів.