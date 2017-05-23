NBC повідомив про 20 загиблих в результаті вибуху в Манчестері

В результаті вибуху в британському Манчестері загинули щонайменше 20 людей, кілька сотень постраждали, повідомляє телеканал NBC з посиланням на спецслужби Великобританії і США.

За словами співрозмовників телеканалу, на "Манчестер арені", імовірно, було два вибухи. Однак, що це були за вибухи, поки не встановлено.

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Джерела підкреслюють, що вся інформація поки є попередньою.

Повідомляється, що після інциденту був закритий залізничний вокзал Вікторія, розташований поруч зі стадіоном. Термінал не приймає і не відправляє поїзда.

Раніше повідомлялося, що два "вибухи" прогриміли в понеділок біля критого стадіону міста Манчестер, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде. Поліція Великого Манчестера на своїй сторінці в Twitter повідомила про загиблих і поранених після двох передбачуваних вибухів.