Очевидці про безпеку на Манчестер-арені: пронести можна було що завгодно

Металошукачів на вході в Манчестерську арену, де вночі пролунав вибух, не було, а сумки глядачів практично не оглядали. Про це в ефірі "Дождя" розповіли очевидці, що були на злощасному концерті Аріана Гранде.

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"Коли ми заходили всередину, особливо жодної перевірки не було. Це дуже сильно дивувало. Не було металошукачів, сумки не перевіряли практично. Ніяких приладів не було, просто забирали воду, що зверху побачать. Хоча людей було дуже багато. Ми відкривали сумки... але він не перевіряв вміст, не перевіряв, лише обмацував. Просто забирав воду. Це були співробітники арени, це явно не поліцейські були. Якщо подумати, безпеки ніякої не було. Могли пронести що завгодно", — розповідають очевидці.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер Арена" стали 19 осіб, поранено близько 50. Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.