"Кричали тільки діти": свідок теракту в Манчестері розповіла про наслідки вибуху (відео)

Британка українського походження Ірина Канторова була неподалік від арени в Манчестері, коли там стався вибух. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На щастя, вона не постраждала і розповіла про те, що бачила.

"Ми чули пісні, які співала Аріана, і її останню пісню. Коли вона перестала співати, ми почули великий вибух. Потім були вигуки, почали їздити поліцейські машини, почали вивозити поранених. Кричали діти, я чула тільки дитячі крики, оскільки на її концерти ходять дівчата до 15 років. Тобто там були батьки, багато маленьких дівчаток, ну і взагалі дітей. Почалась велика паніка. Люди вибігали з Манчестер-арени, затоптували один одного. Потім поліція почала всіх вивозити", - повідомила вона.

Читайте такожУ мережі показали виступ Аріани Гранде в Манчестері за кілька хвилин до вибуху (відео)

Як повідомляв УНІАН раніше, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який здійснив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.