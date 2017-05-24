За терактом у Манчестері стоїть ціла мережа - поліція

У нападі на "Манчестер Арену" була задіяна ціла терористична мережа, заявили у середу, 24 травня, у британській поліції. "Я гадаю, що є зрозумілим, що ми розслідуємо діяльність мережі", - заявив шеф поліції Манчестера Іен Гопкінс у відповідь на питання, чи розшукує поліція людину, яка виготовила бомбу, за допомогою якої був здійснений теракт, повідомляє DW.

Крім того, Гопкінс повідомив, що серед жертв нападу є жінка-поліцейська, яка під час відвідування концерту Аріани Гранде перебувала не при виконанні службових обов'язків. Він також підтвердив, що наразі за підозрою у причетності до підготовки теракту було затримано четверо осіб.

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Нагадаємо, ввечері у понеділок, 22 травня, в концертному холі "Манчестер Арена" після виступу американської співачки Аріани Гранде пролунав вибух, внаслідок якого загинули 22 особи і ще 64 були поранені. Вибух здійснив смертник, який проніс із собою саморобний вибуховий пристрій. 23 травня відповідальність за теракт у Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Ввечері у вівторок поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного у вчиненні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився у Манчестері у сім'ї вихідців з Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сім'я Абеді жила на півдні Манчестера протягом останніх щонайменше десяти років.