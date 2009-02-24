Рада директорів Газпрому вивчила «українське питання»

Рада директорів "Газпрому" доручила правлінню компанії організувати виконання підписаних з Україною контрактів на транзит і постачання газу і у вересні ц.р. відзвітувати про їх реалізацію перед Радою.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні Ради директорів компанії.

«Рада директорів прийняла до уваги інформацію про стан розрахунків за природний газ з боку господарюючих суб`єктів України і стратегії ВАТ «Газпром» у відносинах з НАК «Нафтогаз України». Правлінню компанії доручено організувати роботу з реалізації положень контрактів на постачання газу в Україну і його транзиту через українську територію, та проінформувати Раду директорів про хід роботи у вересні 2009 року», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові роздільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься згідно із загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році складе 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить, або не в повному обсязі сплатить постачання газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на предоплатну систему розрахунків.

Відповідно до підписаних документів, стратегія «Газпрому» у відносинах з НАК «Нафтогаз України» заснована, зокрема, на таких принципах: забезпечення постачань природного газу в Україну та обсягів транзиту через її територію європейським споживачам; моніторинг своєчасності платежів за газ, що постачається в Україну, і застосування заходів щодо їх забезпечення; присутність на внутрішньому ринку України через 100-процентне дочірнє товариство ТОВ «Газпром збут Україна».