Сьогодні лідери НАТО у Брюсселі обговорять російське питання

Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу сьогодні на зустрічі у Брюсселі обговорюватимуть політику й відносини з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав перед зустріччю, відповідаючи на запитання журналістів.

«Росія завжди на порядку денному НАТО, і Росія буде предметом обговорення сьогодні під час зустрічі», - сказав Столтенберг.

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При цьому він наголосив, що саме через агресивні дії Росії в Україні НАТО більше інвестує у колективний захист та посилює військову присутність на східних кордонах країн-членів Альянсу

«Таким чином, Росія на порядку денному. У нас є сильний та чіткий меседж – по відношенню до Росії нам потрібні як надійна оборона, так і діалог. І це ми сьогодні обговорюватимемо», - наголосив Столтенберг.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч глав урядів і глав держав-членів Північноатлантичного альянсу, у якій вперше братимуть участь президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон.