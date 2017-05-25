Глава МЗС Німеччини категорично проти участі НАТО в бойових діях проти ІД

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) переконаний, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен брати участь у бойових діях коаліції проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це він заявив у інтерв'ю інформагенції dpa, оприлюдненому в четвер, 25 травня. "Бойові дії - не завдання НАТО. Це - оборонний союз", - наголосив міністр, як повідомляє DW.

Утім, керівник німецького зовнішньополітичного відомства виступає за участь НАТО в самій міжнародній коаліції проти ІД. "Усі 28 країн-членів НАТО - частина коаліції проти ІД. Тож було б дещо нелогічно, щоб НАТО як інституція й надалі залишався осторонь", - зазначив Ґабріель.

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Водночас Альянсу в разі приєднання до коаліції проти ісламістів, на думку міністра, слід і надалі обмежуватися вишколом та небойовими операціями. "Приєднання НАТО до збройної боротьби ми вважаємо цілком хибним сигналом", - наголосив Ґабріель. Такі дії можуть призвести до створення враження, що Захід веде боротьбу проти частини ісламського світу, переконаний глава німецького дипломатичного відомства.

Північноатлантичний альянс вже брав участь у бойових діях у Сербії, Афганістані та Лівії.

Нагадаємо, напередодні окремі ЗМІ повідомляли про рішення Альянсу приєднатися до міжнародної коаліції, що веде боротьбу з джихадистами ІД в Сирії та Іраку. Очікується, що відповідне рішення буде офіційно затверджене та оголошене під час зустрічі лідерів держав-членів НАТО, який відбудеться у четвер, 25 травня, у Брюсселі.