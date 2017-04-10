Глава МЗС Німеччини закликав США скорегувати позиції щодо Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) застеріг Вашингтон від подальшої ескалації конфлікту в Сирії, як повідомляє DW.

Було б розумно, якби американський президент Дональд Трамп скорегував свою передвиборну позицію, заявив міністр увечері в неділю, 9 квітня, в ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, уточнивши, що без Сполучених Штатів не вдасться вирішити сирійський конфлікт.

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"Не можна робити ставку тільки на військові дії, це призведе до ескалації конфлікту, до загибелі людей, - попередив глава МЗС ФРН. - Фактично ми змушуємо Росію до солідарності з Асадом". Важливо ж, за його словами, шляхом політичних переговорів домогтися припинення "непорушної вірності Асаду" з боку Москви.

Габріель підкреслив, що без Росії, Ірану, Саудівської Аравії і США ситуацію в Сирії не змінити, додавши, що європейські політики "працюють над цим".

Як повідомляв УНІАН, об'єднаний координаційний центр Ірану, РФ і сил, які підтримують Башара Асада, пообіцяв відповісти на «нові акти агресії» проти Сирії, «від кого б вони не виходили».