НАТО приєднається до глобальної коаліції у боротьбі з ІДІЛ - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляє, що союзники ухвалили рішення стосовно того, що НАТО приєднається до глобальної коаліції у боротьбі з ІДІЛ.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив в четвер в Брюсселі по завершенню зустрічі лідерів альянсу. "Ми вирішили, що НАТО буде повним членом глобальної коаліції у боротьбі з ІДІЛ, в якій вже всі 28 союзників беруть участь", - заявив Столтенберг.

Разом з тим, за його словами, це не значить, що НАТО буде задіяна у бойових діях. "Але це надсилає сильний сигнал наших зобов'язань глобальній боротьбі з тероризмом", - наголосив генсек альянсу.

Крім того, Столтенберг повідомив, що цивільні літаки AWACS допоможуть "покращити коаліції управління повітряним простором", і декілька союзників вирішили допомогти у дозаправці в повітрі цих AWACS. "Ми будемо більше ділитися інформацією", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг повідомив журналістам, що Північноатлантичний альянс в четвер гарантовано приєднається до коаліції проти "Ісламської держави".