Трамп посунув у бік прем’єра Чорногорії під час відкриття штаб-квартири НАТО (відео)

Президент США Дональд Трамп у Брюсселі під час відкриття нової штаб-квартири НАТО 25 травня досить грубо посунув у бік прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.

Відповідний відеозапис опублікував телеканал NBC.

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Рухаючись у групі політиків Трамп вирішив вийти на передній план, але перед ним знаходився Маркович. Тож Трамп не знайшов нічого кращого, ніж відсунути прем'єра Чорногорії в бік і стати попереду поряд із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Попри несподіванку, що підкралася ззаду, Маркович відреагував на таку поведінку президента США із посмішкою. А сам Трамп зробив вигляд, що нічого не сталося і перекинувся кількома словами з президентом Литви Далею Грибаускайте.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні урочисто відкрили нову штаб-квартиру Організації Північноатлантичного договору, будівлю назвали "Агора".

Президент США Дональд Трамп приїхав на церемонію одним з останніх. Його особисто зустрічав Столтенберг (інших глав держав та урядів країн-членів НАТО він не зустрічав).

Передостаннім прибув прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович. Ця країна офіційно набуде членства в Альянсі вже у червні.