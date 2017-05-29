США можуть заборонити перевезення ноутбуків у салонах літаків на всіх міжнародних рейсах

Заборона, запроваджена Сполученими Штатами Америки на перевезення ноутбуків у ручній поклажі на авіарейсах з низки переважно мусульманських країн, може бути поширена на всі міжнародні рейси з та до США.

Про це у неділю, 28 травня, заявив міністр національної безпеки Джон Келлі, пише Deutsche Welle.

"Терористи справді показилися на цій ідеї - підриву літака під час польоту. Особливо якщо це американський перевізник, особливо - переважно із американцями на борту", - наводить слова чиновника інформаційна агенція dpa.

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Келлі додав, що саме зараз у США розробляють нові технології авіаційної безпеки.

Як передає Радіо Свобода, додаткові заходи безпеки, за словами Келлі, можуть включати суворіший відбір предметів, що перевозяться, щоб інспектори служби безпеки на транспорті могли виявляти підозрілі предмети в багажі.

Келлі повідомив, що Адміністрація безпеки на транспорті вже почала випробовувати деякі нові процедури в окремих аеропортах, вимагаючи, щоб пасажири показували предмети з ручного багажу окремо.

Нагадаємо, чинна заборона стосується ноутбуків, планшетів, електронних книг та фотоапаратів у ручній поклажі. Їх не дозволено проносити на борт для рейсів в США з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Катару та Марокко.

На початку травня Європейський Союз вимагав від США термінових переговорів щодо можливої заборони перевозити ноутбуки в ручній поклажі на авіарейсах з Європи до США.