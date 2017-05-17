Трамп розповів Лаврову про плани ІД підірвати літак - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у ході зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим розкрив секретну інформацію. За даними анонімних джерел ABC News, мова йшла про плани бойовиків «Ісламської держави» підірвати літак, що прямує в США.

Сполучені Штати отримали інформацію про плани бойовиків від ізраїльського шпигуна в їх рядах. Він розповів американській стороні, що терористи хочуть влаштувати вибух на рейсі, який направляється в США, пронісши вибуховий пристрій на борт літака в ноутбуці. У США інформацію завважали такою, що заслуговує довіри: у зв'язку з цим влада заговорила про заборону на пронесення ноутбуків на рейсах з Європи.

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Тепер, коли Трамп розкрив цю інформацію російському міністру, життя ізраїльського шпигуна «під загрозою», зазначає телеканал. Колишній голова Національного антитерористичного центру США Метт Олсен заявив, що після цього під загрозою також опинились і інші джерела інформації про плани бойовиків.

«Росія не входить до антиіділівської коаліції. Вона не наш партнер», — сказав Олсен, підкреслюючи хибність того, що Трамп поділився інформацією про плани бойовиків з Лавровим.

Сам американський президент у своїх твітах вказав, що має «абсолютне право» ділитися будь-якою інформацією з росіянами.

Раніше газета The Washington Post розповіла, що президент США передав якісь секретні відомості главі російського МЗС. Згодом у Білому домі спростували цю інформацію.