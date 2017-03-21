США забороняють провезення ноутбуків і планшетів у літаках пасажирам з 8 країн

Влада США забороняє провезення в ручній поклажі електронних пристроїв, таких як ноутбуки і планшети, для пасажирів, які прибувають з восьми країн з переважно мусульманським населенням. Про це повідомляє The Washington Post.

"Пасажирам, які подорожують в Сполучені Штати з 10 аеропортів у восьми країнах з мусульманською більшістю буде заборонено приносити ноутбуки, планшети та інші портативні електронні пристрої на борту з ними, коли вони летять, згідно з новими правилами", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що великі електронні пристрої можна буде брати з собою в політ тільки в багажі, однак заборона не торкнулася мобільних телефонів і смартфонів.

За словами чиновників з адміністрації США, вибухові пристрої можуть бути заховані в портативних електронних пристроях.

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Ця міра торкнеться десяти аеропортів у восьми країнах - Єгипет, Йорданія, Кувейт, Марокко, Катар, Туреччина, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати.

Чиновники заявили, що авіакомпанії матимуть 96 годин, починаючи з вівторка, для виконання обмежень. Ті, хто не буде слідкувати правилам, ризикують втратити дозвіл на роботу в Сполучених Штатах.

Як зазначає Русская служба ВВС, під заборону потрапляють такі авіакомпанії: Royal Jordanian, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways.

Також наголошується, що в своїй заяві міністерство внутрішньої безпеки повідомило: "Влада США стурбована невщухаючою в останні два роки зацікавленістю терористів в нанесенні удару по комерційним авіарейсам".

"Оцінка даних показує, що терористичні групи продовжують брати під приціл комерційні авіалінії, зокрема, проносячи вибухові пристрої в різних побутових приладах", - повідомляє міністерство.

У той же час ВВС зазначає, що влада Великобританії також планує ввести заборону на провезення ноутбуків та іншої техніки в літаках в ручній поклажі на деяких рейсах.