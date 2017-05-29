Президент Молдови обурився через рішення вигнати з країни російських дипломатів

Президент Молдови Ігор Додон обурився через оголошення персонами нон-грата п'ятьох російських дипломатів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Уряд зробив обурливий жест щодо нашого стратегічного партнера Російської Федерації. Сьогодні від посла зажадали, щоб п'ять російських дипломатів залишили Молдову протягом 72 годин", - написав Додон.

Читайте такожЕстонія висилає з країни генконсула і консула РФ у Нарві

Він назвав цей крок "недружнім" і "категорично засудив" рішення, яке, на його думку, загрожує відносинам між Молдовою та Росією.

"Розумію, що євроуніоністи роздратовані успіхами Президента, досягнутими в останні місяці, і вирішили піти на прямі провокації, які несуть в собі ризик значного погіршення молдавсько-російських відносин", - написав Додон.

На його думку, рішення про видворення росіян було прийнято за замовленням Заходу і може бути небезпечним.

"Попереджаю з усією відповідальністю цю владу, що прийняте нею рішення вплутатися в геополітичні ігри Брюсселя і Вашингтона, а також в "ігри" військових структур НАТО в цьому регіоні є дуже небезпечним", - додав Додон.

Читайте такожДодон відреагував на рішення суду про російські війська у Придністров'ї (відео)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Молдова оголосила персонами нон грата п'ятьох дипломатів з посольства РФ.

Минулого року в Молдові регулярно затримували співробітників російських пропагандистських каналів і політологів, багатьом з яких заборонили в'їзд в республіку. Так, з Кишинева були депортовані знімальні групи телеканалів "Росія 24" і "Зірка", представники інших російських ЗМІ. В якості причин видворення влади називали, зокрема, відсутність у репортерів акредитації.