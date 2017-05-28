У Сирії під час удару коаліції в місті Ракка загинуло 20 мирних жителів - ЗМІ

У Сирії під час авіаудару міжнародної коаліції в районі міста Ракка, загинуло 20 мирних жителів, повідомляє РІА «Новости».

За даними агентства, авіація завдала удару по машині, яка везла громадян з Ракки в суботу ввечері.

У повідомленні зазначається, що коаліція завдає авіаудари в районі Ракки для підтримки наземних дій "Сирійських демократичних сил" (SDF), що складаються з курдських і арабських загонів. Дамаск вважає дії SDF незаконними.

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Щодня з міста виходять кілька сотень людей. За даними курдських джерел, в підконтрольних SDF районах перебувають вже десятки тисяч біженців з Ракки.

Також повідомляється, що міжнародна коаліція на чолі з Вашингтоном поки що не прокоментувала ситуацію, тоді як МЗС Сирії надіслало в ООН листи з вимогою зупинити дії коаліції.