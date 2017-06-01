У Сирії вбили засновника головного рупору пропаганди ІД
01:53, 01 червня 2017Світ
154 0
Райан Мешааль і його донька загинули внаслідок авіаудару у своєму будинку у місті Аль-Меядін.
Ілюстрація / REUTERS
Авіаудар очолюваної США коаліції вбив засновника інформаційного агентства Amaq, головного рупору пропаганди бойовиків "Ісламської держави".
Читайте такожІсламісти назвали ім'я нападника на поліцейських в центрі Парижа - Reuters
За словами брата бойовика, Райан Мешааль загинув у східній сирійській провінції Дейр аль-Зор, передає ТСН з посиланням на Reuters.
Чоловік написав на своїй сторінці у Facebook, що Райан Мешааль і його донька загинули внаслідок авіаудару у своєму будинку у місті Аль-Меядін.
Наразі інших підтверджень смерті засновника Amaq немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter