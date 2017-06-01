У Сирії вбили засновника головного рупору пропаганди ІД

Авіаудар очолюваної США коаліції вбив засновника інформаційного агентства Amaq, головного рупору пропаганди бойовиків "Ісламської держави".

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За словами брата бойовика, Райан Мешааль загинув у східній сирійській провінції Дейр аль-Зор, передає ТСН з посиланням на Reuters.

Чоловік написав на своїй сторінці у Facebook, що Райан Мешааль і його донька загинули внаслідок авіаудару у своєму будинку у місті Аль-Меядін.

Наразі інших підтверджень смерті засновника Amaq немає.