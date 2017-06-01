ЗМІ: У Сирії ліквідували засновника агентства пропаганди ІДІЛ
09:07, 01 червня 2017Світ
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Разом з ним також загинула його дочка.
Ілюстрація REUTERS
В ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник "інформаційного агентства" Amaq терористичного угруповання ІДІЛ Райан Мешааль.
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Як пише агентство Reuters, про це повідомив його брат в Facebook.
Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.
Агентство зазначає, що не змогло підтвердити цю інформацію. Коаліція поки не робила жодних заяв з цього приводу.
Amaq було засновано в 2014 році.
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