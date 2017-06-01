У Франції не знайшли доказів злому штабу Макрона російськими хакерами

Національне агентство з комп'ютерної безпеки Франції не знайшло слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію президента Еммануеля Макрона. Про це голова агентства Гійом Пупар заявив Associated Press.

Пупар заявив, що хакерська атака "була настільки простою, що здійснити її міг будь-хто". Простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина. "Такі люди можуть бути у будь-якій країні", - сказав Пупар.

За словами Пупара, його відомство не знайшло слідів атаки російської хакерської групи APT28, яку також звинувачують у хакерських атаках під час президентських виборів у США.

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Як повідомляв УНІАН, хакери викрали і опублікували велику частину електронних листів штабу Еммануеля Макрона.

Штаб Макрона заявляв про нападки з боку російської пропаганди. У лютому представники кандидита закинули російському телеканалу RT та інформагенції Sputnik брудну кампанію проти кандидата. Sputnik опублікував інтерв'ю з французьким депутатом, який сказав, що Макрон може бути "агентом США" і що його підтримує "багате гей-лобі".

Одруженому на своїй колишній вчительці Макрону згодом довелося заперечувати, що він є гомосексуалістом. Крім того, були заяви, що російська група хакерів здійснювала кібератаки на штаб Макрона під час передвиборчої кампанії.