США взяли на озброєння суперсучасний авіаносець нового типу (відео)

Це перший атомний авіаносець нового типу, який надійшов на озброєння флоту США з 1975 року. Його почали будувати у 2009 році. За характеристиками корабель значно випереджає своїх попередників.

Авіаносець може нести більше літаків і при цьому для його обслуговування потрібно менше військових. Екіпаж авіаносця, на якому буде базуватися 70 літаків, складе близько 4,5 тисяч людей.

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Вартість авіаносця оцінюється в $12,9 мільярдів. За даними ЗМІ, це найдорожчий корабель в історії.

Колишній замголовкома ВМФ РФ адмірал Ігор Касатонов зазначив, що в Росії кораблі такого рівня можуть з'явитися через 25-30 років.

"Велика перемога і промисловості, і науки США. Це новинка світового рівня, світового класу", - сказав Касатонов.

Авіаносець досягне повної бойової готовності приблизно до 2020 року. Розрахунковий термін служби нового корабля — 50 років.