У ВМС пояснили ситуацію з неякісним ремонтом фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Інформація про неякісний ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний" стосується правовідносин, які не мають відношення до нинішніх ремонтних робіт. Про це прес-центр Командування ВМС ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 19 травня, деякі ЗМІ поширили повідомлення про неналежне виконання державного оборонного замовлення щодо ремонту озброєння та військової техніки, а саме ремонту одного із механізмів фрегату Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний", - йдеться у повідомленні.

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При цьому з деяких публікацій виходило, що неякісні роботи проведені підприємством, на якому у ці дні ремонтується корабель.

Наголошується, що ситуація з неякісним ремонтом механізму корабля стосується правовідносин, які не мають відношення до нинішніх робіт з технічного відновлення корабля.

"Командування ВМС ЗС України разом з органами прокуратури вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих діями одного із підприємств Миколаївщини. "Крапку" тут має поставити суд", - розповіли у ВМС.

Як повідомляв УНІАН, фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний" зламався невдовзі після ремонту, військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафу з підрядника.