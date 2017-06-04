Більше 20 людей перебувають у критичному стані в результаті теракту у Лондоні
19:37, 04 червня 2017Світ
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У ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.
Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано / фото twitter.com/KeithWalkerNews
Більше двадцяти людей перебувають у критичному стані після теракту в Лондоні у ніч з 3-го на 4-те червня.
Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на Національну службу охорони здоров’я Англії.
«Національна служба охорони здоров’я Англії повідомила, що 21 чоловік перебувають у критичному стані після нападу», – йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.
Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано. Нападників згодом застрелили правоохоронці.
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