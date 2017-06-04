Мей назвала серію нападів у Лондоні терактами

Прем'єр Великобританії Тереза Мей назвала серію інцидентів в центрі Лондона "потенційним актом тероризму", повідомляє Бі-бі-сі.

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"Після нових даних, отриманих від поліції і служб безпеки я можу підтвердити, що жахливий інцидент у Лондоні розглядається як потенційний терористичний акт", - сказав Мей.

У неділю вранці британський прем'єр проведе засідання надзвичайного урядового комітету COBRA у зв'язку зі трапилося.

Про серії інцидентів стало відомо в ніч на 4 червня. Спочатку повідомлялося, що мікроавтобус наїхав на людей на Лондонському мосту, пізніше надійшли повідомлення про інцидент в Borough Market поруч з місцем події.