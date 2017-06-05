У Сирії від бойовиків ІДІЛ звільнили "ключову" греблю

Підтримувані США сирійські повстанці заявили, що вони відвоювали у бойовиків "ІД" найбільшу греблю на річці Євфрат, яка відкриває шлях до найбільшого оплоту ісламістів у Сирії - міста Ракка. Про це повідомляє Reuters.

Представник курдського угруповання "YPG", яке входить до підтримуваної США коаліції "SDF", заявив, що повстанці розміновують довколишні села і розгортають лінію оборони. "Гребля була повністю звільнена", - сказав Нурі Махмуд.

Наразі "SDF" займає усі три основні греблі уздовж Євфрату. Тепер повстанці перебувають на відстані 22 км від Ракки, "столиці" бойовиків "Ісламської держави" у Сирії.

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Тим часом на іншому фронті боротьбі з "ІД" - в Іраку - звільнили місто Ель-Баадж. У місто увійшли підтримувані Іраном шиїтські воєнізовані угруповання, які виступають на боці іракського уряду.

Таким чином, територія, яку контролюють ісламісти на півночі Іраку, ще більше зменшилася. За вісім місяців наступу на оплот бойовиків "ІД" у цій країні - місто Мосул - терористи були вибиті з усіх міст, за винятком анклаву уздовж західного берега річки Тигр.