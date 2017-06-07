Терористи проникли в парламент Ірану, переодягнувшись в жіночий одяг

Терористи, які здійснили напад на парламент Ірану, були переодягнені в жіночий одяг. Про це заявив заступник голови МВС Хосейн Зульфакір, пише "Meduza" із посиланням на державне агентство IRNA.

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В Ірані була арештована група терористів, які готували ще один напад. Дві інші групи вчинили теракти в будівлі парламенту Ірану і біля мавзолею імама Хомейні в передмісті Тегерана

Як повідомляв УНІАН раніше, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані. За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова.

Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо. Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники. Число жертв може бути значно більше. Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив двох смертників в мавзолеї і парламенті.