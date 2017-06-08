Один собака на сім'ю: в Китаї вводять обмеження на домашніх тварин

В місті Ціндао в східній частині Китаю ввела обмеження на утримання жителями собак. Згідно з новим правилом, одна родина не може утримувати більше однієї собаки. Про це повідомляє South China Morning Post.

Нове правило буде працювати в чотирьох районах міста з 8 червня. Тепер всі власники собак будуть зобов'язані їх одноразово зареєструвати, сплативши при цьому суму в 400 юанів. У кожного собаки має бути електронне "посвідчення особи", в якому будуть міститися інформація про вік, забарвленням, породи тварини і контакти її господарів.

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Собак приблизно сорока "небезпечних" порід, включаючи тибетських мастифів, містити в місті тепер заборонено.

Зазначимо, що сім'ї, в яких вже є більше одного зареєстрованого собаки з належним чином зробленими щепленнями, під нові обмеження не підпадуть. Крім того, нове правило не поширюється на собак-поводирів.

Нагадаємо, раніше на Тайвані заборонили продаж і вживання в їжу м'яса кішок і собак.