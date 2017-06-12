Біля узбережжя Італії в Середземному морі врятовано близько 1650 біженців

Поблизу узбережжя Італії в Середземному морі врятовано близько 1650 біженців, повідомляє Deutsche Welle.

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Для цього 10 червня було здійснено 12 рятувальних операцій, у яких поряд із італійським флотом брали участь представники гуманітарних організацій та організації з боротьби з нелегальним перевезенням людей.

Щонайменше 10 біженців загинули, також повідомляється про сотні зниклих безвісти.