Біля узбережжя Італії в Середземному морі врятовано близько 1650 біженців
00:35, 12 червня 2017Світ
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Щонайменше 10 біженців загинули.
Ілюстрація / REUTERS
Поблизу узбережжя Італії в Середземному морі врятовано близько 1650 біженців, повідомляє Deutsche Welle.
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Для цього 10 червня було здійснено 12 рятувальних операцій, у яких поряд із італійським флотом брали участь представники гуманітарних організацій та організації з боротьби з нелегальним перевезенням людей.
Щонайменше 10 біженців загинули, також повідомляється про сотні зниклих безвісти.
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