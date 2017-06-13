Чи бути імпічменту Трампа

У Сполучених Штатах, на відміну від України, імпічмент – реальна загроза для президентів. Чому я порівняв з Україною? Тому що у нас це неможливо ні теоретично, ні практично. Абсолютизація президентської влади в нашій країні, певною мірою, є причиною наших революцій і майданів. В Америці ж, свого часу, імпічмент загрожував Ніксону, але він сам подав у відставку, коли зрозумів реальність цієї загрози. При цьому прорахунки Ніксона були значно меншими, ніж зараз у Трампа. Загрожував імпічмент і Клінтону. Але, зрештою, він визнав правду — свій роман із Монікою Левінськи. І це визнання правди його врятувало…

Сьогодні зв’язки Дональда Трампа і його оточення з російськими спецслужбами, що може розцінюватися як державна зрада, можуть стати підставою для імпічменту. Але буде дуже важко довести, що Трамп брав безпосередню участь у цій історії. Тому зараз будуть серйозно «розкручувати» Флінна, зятя Трампа та інших з його оточення. В даній ситуації важливими були свідчення екс-керівника ФБР Джеймса Комі, який має достатньо достовірної інформації щодо зв’язків оточення Трампа з російськими спецслужбами.

Сьогодні зв’язки Дональда Трампа і його оточення з російськими спецслужбами, що може розцінюватися як державна зрада, можуть стати підставою для імпічменту

Фактично президент США, ще не ставши повноцінним президентом, уже виявився «кульгавою качкою». Але, найголовніше, сама диверсійна операція російських спецслужб із втручання в американську виборчу кампанію підірвала легітимність Трампа. Він сам це чудово розуміє, тому буде відкидати всі звинувачення на свою адресу. Адже якщо він їх визнає, буде імпічмент, якщо не визнає — теж може бути імпічмент. Розуміючи серйозність ситуації, Трамп вже намагається усіляко компенсувати її різними зовнішньополітичними акціями, демонструючи, що він є незалежним від Росії. Але це не надто спрацьовує.

Можна точно говорити, що Трамп не піде у відставку, як це зробив Ніксон, — він боротиметься до кінця. Але чим більше він буде захищатися, тим більше американці будуть розуміти, що він бреше. А брехня президента є дуже серйозною підставою усунути його з посади. Зараз Трамп рухається до імпічменту. Чи перетне він цю межу — подивимося, проте ймовірність доволі велика.

Можна точно говорити, що Трамп не піде у відставку, як це зробив Ніксон, — він боротиметься до кінця

Звісно, такому сценарію розвитку подій (імпічменту) буде дуже противитися команда Трампа. Адже Республіканська партія розуміє, що якщо це станеться, це буде серйозним підривом її авторитету. Але і серед республіканців є прихильники ідеї імпічменту Трампа, в результаті, довкола неї об’єднуються потужні сили. Таким чином, найстрашніше те, що своєю диверсійною операцією росіяни підірвали політичну систему Америки, віру в непорушність цієї системи. Це і є «гібридна війна». Але, думаю, американці до кінця цього ще не усвідомили.

Григорій Перепелиця, експерт із питань міжнародної політики, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор політичних наук