Опубліковано єдине відео реального бою Брюса Лі
11:39, 14 червня 2017Світ
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В описі до відео йдеться, що Брюс Лі "любив битися голими руками".
У Мережі опубліковано єдиний відеозапис реального бою Брюса Лі. Ролик, викладений на YouTube-каналі Bruce Lee Central, подивилися понад 11,5 млн разів.
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На записі — бій з одним з його учнів Тедом Вонгом у стилі змішаних бойових мистецтв. Кадри були зняті в каліфорнійській школі Джіт Кун-До, заснованої Брюсом Лі.
У коментарі до відео сказано, що обидва бійці виступали в захисному спорядженні згідно з правилами MMA. Однак наголошуєся, що Брюс Лі "любив битися голими руками".
Брюс Лі — актор, відомий завдяки використанню елементів китайських бойових мистецтв у своїх фільмах.
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