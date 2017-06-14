Опубліковано єдине відео реального бою Брюса Лі

У Мережі опубліковано єдиний відеозапис реального бою Брюса Лі. Ролик, викладений на YouTube-каналі Bruce Lee Central, подивилися понад 11,5 млн разів.

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На записі — бій з одним з його учнів Тедом Вонгом у стилі змішаних бойових мистецтв. Кадри були зняті в каліфорнійській школі Джіт Кун-До, заснованої Брюсом Лі.

У коментарі до відео сказано, що обидва бійці виступали в захисному спорядженні згідно з правилами MMA. Однак наголошуєся, що Брюс Лі "любив битися голими руками".

Брюс Лі — актор, відомий завдяки використанню елементів китайських бойових мистецтв у своїх фільмах.