Кремлівські пропагандисти Russia Today скаржаться, що їх не пустили на зустріч Макрона з Мей

Продюссера підконтрольного кремлівським пропагандистам Russia Today відеоагентства Ruptly не пропустили в Єлисейський палац на зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з британським прем'єром Терезою Мей.

Читайте такожУ Франції не знайшли доказів злому штабу Макрона російськими хакерами"Минулого разу ми запитали у Макрона, як він буде вибудовувати відносини з іноземними журналістами. Вуаля!" — прокоментувала інцидент головний редактор RT Маргарита Симоньян.

За її словами, в релізі прес-служби президента Франції було сказано, що для відвідування заходу в Єлисейському палаці досить діючої французької прес-карти. Однак коли продюсер відеоагентства показав її при вході на захід, йому сказали, що він не акредитований.

Еммануель Макрон не вперше демонструє своє ставлення до російських пропагандистів. Наприкінці квітня його штаб відмовив в акредитації телеканалу RT. А під час зустрічі з Володимиром Путіним Макрон публічно звинуватив російські засоби масової інформації Russia Today і Sputnik в розповсюдженні брехливої пропаганди.