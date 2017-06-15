Померла легендарна "муза" Rolling Stones

Модель і актриса Аніта Палленберг, що стала знаменитою завдяки своїм романтичним відносинам з учасниками групи Rolling Stones, померла у віці 73 років, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Палленберг народилася в Римі в 1944 році в німецько-італійській родині. Її батько, етнічний німець, був комівояжером і художником-аматором, а мати працювала секретаркою в німецькому посольстві.

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З дитинства Аніта говорила на чотирьох мовах. У 16 років, коли дівчину виключили з інтернату, вона стала моделлю і працювала спочатку в Італії, а потім у Нью-Йорку на знаменитій "Фабриці" Енді Ворхола.

У 1965 році, працюючи моделлю в Мюнхені, Палленберг потрапила на концерт Rolling Stones і познайомилася з музикантами. Тоді почався її роман з гітаристом групи Брайаном Джонсом.

Через два роки вона пішла до Кіта Річардса. Після цього Джонс покинув групу і невдовзі помер. У своїх мемуарах "Життя" Кіт Річардс описує Палленберг як "дуже сильну і розумну" жінку неймовірної краси. У них було троє дітей, один з яких помер в дитинстві.

Ходили також чутки про її зв'язок із Міком Джаггером в 1970 році, коли вони обидва брали участь у зйомках фільму "Подання", але Палленберг завжди заперечувала їх.

Аніта Палленберг виступила в ролі бек-вокалістки в Sympathy for the Devil - одному з хітів Rolling Stones. За словами одного з менеджерів групи, Джо Бергмана, вона справила великий вплив на Rolling Stones в цілому.

У 1979 році актрисі були пред'явлені звинувачення в ненавмисному вбивстві, коли 17-річний Скотт Кантрелл, сторож маєтку Палленберг і Річардса і коханець Аніти, застрелився в її спальні з її пістолета. Незважаючи на чутки про те, що коханці грали у "російську рулетку", Палленберг виправдали.

У 1980 році вони з Річардсом розлучилися. У 1987 році Аніта Палленберг лікувалася від наркозалежності, після чого вступила на курс моди в коледж Святого Мартіна в Лондоні.