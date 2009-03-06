Російські військові бази знаходитимуться в Абхазії 49 років

Російські військові бази знаходитимуться в Абхазії протягом 49 років.

Про це лідер невизнаної республіки Абхазія Сергій БАГАПШ сказав в інтерв`ю російському виданню «Новая Газета» від 6 березня 2009 року.

Зокрема, він заявив, що всі заплановані російсько-абхазькі проекти, незважаючи на кризу, залишаються в силі. Так, в Абхазії, як і оголошувалося раніше, буде одна військова база в Гудауті з серйозним авіаційним компонентом. За його словами, особливих витрат не передбачається, оскільки з радянських часів існує необхідна інфраструктура, й її потрібно тільки підремонтувати. Те саме стосується й військово-морської бази в Очамчирі, яка функціонувала за радянських часів, і всі необхідні приміщення, зокрема житло для службовців, потребує не дуже витратного ремонту.

«І треба все-таки врахувати, що на цій базі не планується дислокація півсотні кораблів. Йдеться про декілька бойових одиниць, які нестимуть службу в акваторії Абхазії на кордоні з Грузією», – сказав С.БАГАПШ.

За його словами, з Москвою підписано угоду про те, що російські бази знаходитимуться в Абхазії 49 років, загальне число військовослужбовців – 3 тис. 800.

Як повідомляв УНІАН, керівництво РФ ухвалило рішення створити військові бази чисельністю по 3700 осіб кожна в Абхазії й у Південній Осетії. Також розглядається питання про будівництво в Абхазії бази Військово-морських сил для кораблів Чорноморського флоту РФ.

ЄС заявив, що розглядатиме будівництво цих баз як порушення Росією угоди з Грузією про припинення вогню, яку було підписано в 2008 році після російсько-грузинської війни.

Крім того, вчора, 5 березня, на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що альянс не згоден із визнанням незалежності Південної Осетії та Абхазії й наміром Росії будувати військову базу в Абхазії, оскільки це територія Грузії.