Правозахисники звинувачують Мексику і США в порушенні прав біженців

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) звинувачує США і Мексику в порушенні прав біженців. Саме ситуації з біженцями в Центральній Америці присвячена доповідь AI "Facinga Walls", представленій організацією у четвер, 15 червня. Для її підготовки було опитано 120 біженців, 25 державних чиновника і 40 представників НГО, як повідомляє DW.

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Зокрема, AI фіксує порушення прав біженців із Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. Між 2012 і 2015 роками життя в Гондурасі і Сальвадорі було небезпечнішим, ніж в Іраку і Афганістані, пишуть правозахисники. Однак "замість того, щоб допомогти біженцям з Центральної Америки, Мексика воліє вирішувати питання ізоляцією і депортацією", - заявила німецький експерт AI Майа Лібінг (Maja Liebing).

Незважаючи на те, що обіцяна президентом Трампом стіна на кордоні з Мексикою ще не побудована, на кордоні США і Мексики порушуються міжнародні правозахисні стандарти, зазначає доповідь. Прикордонні служби незаконно обмежують в'їзд людям, які шукають притулку в США. AI закликає Трампа "зупинити свою сповнену ненависті риторику щодо біженців і мігрантів і визнати їх права".