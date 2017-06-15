Новим прем'єром Сербії може стати відкрита лесбійка

Президент Сербії Олександр Вучич запропонував на посаду прем'єр-міністра Ану Брнабич - міністра державного управління та місцевого самоврядування, яка відкрито заявляє про свою нетрадиційну орієнтацію.

Про це повідомляє B92.

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Вучич заявив, що це було непросте рішення, прийняте на користь Сербії та її громадян. Він охарактеризував Брнабич як працелюбну людину, з високими професійними та особистими якостями.

На наступному тижні парламент має офіційно затвердити уряд Брнабич. За словами президента Вучича, Брнабич вже знайшла достатню кількість голосів у парламенті на підтримку своєї кандидатури.

Ана Брнабич стане першою жінкою на чолі уряду Сербії і першим прем'єром з нетрадиційною орієнтацією в історії країни. Також Брнабич стане першим відкритим прем'єром-гомосексуалом на Балканах.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністром Ірландії став представник ЛГБТ.