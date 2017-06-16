ЗМІ пояснили, по яким галузям вдарять нові санкції США проти Ірану та Росії

Сенат США у четвер, 15 червня, остаточно схвалив законопроект щодо запровадження нових санкцій проти Ірану. Частиною даного законопроекту є схвалені напередодні поправки щодо посилення штрафних заходів проти Російської Федерації, як повідомляє DW.

Документ передбачає санкції щодо осіб, які причетні до іранської ракетної програми, а також тих, хто підтримує з ними економічні зв'язки, повідомляє агентство AP. Щодо "Корпусу вартових Ісламської революції" передбачені санкції, аналогічні до тих, що застосовуються до терористичних організацій. Також законопроект передбачає контроль за дотриманням ембарго на постачання зброї Ірану. "Бізнез як зазвичай з Іраном закінчено", - наголосив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Схвалені напередодні нові санкції щодо Росії спрямовані передусім проти важливого енергетичного сектора російської економіки. Також законопроект залишає за Конгресом останнє слово у разі, якщо президент США матиме намір пом'якшити накладені раніше санкції.

Заонопроект тепер відправлять на голосування в Палату представників. В адміністрації Дональда Трампа поки не заявляли, чи має намір президент США ветувати законопроект у разі його схвалення Палатою представників. Однак у Білому домі зазначили, що вважають чинні санкції проти Москви ефективними, повідомляє агентство Reuters.

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Утім, на нові санкції щодо Росії уже відреагували в Європі. Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) та канцлер Австрії Крістіан Керн (Christian Kern) розкритикували крок сенаторів. У спільній заяві політики підкреслили, що США намагаються переслідувати власні економічні інтереси та проігнорували узгодження нових санкцій з Євросоюзом.

Президент Росії Володимир Путін також прокоментував можливість запровадження США нових штрафних заходів. Він вважає, що вони є абсолютно безпідставними та вказують лише на внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах.