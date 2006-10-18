Таїланд потерпає від стихійного лиха

Кількість жертв повеней, що охоплюють зараз 16 з 76 провінцій Таїланду, досягла 73 осіб, повідомляє РІА Новости, посилаючись на газету "Нейшн".

Найсильніше за останні десять років - особливо в північній і центральній частинах королівства - стихійне лихо примушує владу зводити тимчасові греблі з мішків з піском уздовж берегів річок, однак вода, що прибуває, подекуди прориває їх, затоплюючи цілі райони.

Тим часом, побоювання щодо можливості руйнівної повені в самій столиці королівства Бангкока, де минулого тижня сильні дощі створили транспортні пробки і змусили пішоходів брести по коліно у воді, поступово зникають.

За останні півтора місяці від стихійного лиха постраждали вже понад два мільйони чоловік у 46 провінціях.