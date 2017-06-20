У Португалії розбився пожежний літак

Пожежний літак марки Canadair зазнав аварії в центральній Португалії, охопленій сильними лісовими пожежами. Літак гасив пожежу з повітря, про причини катастрофи поки нічого не відомо, передає Бі-бі-сі. Інцидент стався в муніципалітеті Педроган-Гранді. Інформації про постраждалих в результаті катастрофи і подробиць події поки немає.

Читайте також12 португальців провели шість годин у баку з водою і врятувалися від пожежіМасштабні лісові пожежі в португальському окрузі Лейрія почалися в кінці минулого тижня. Вони вже забрали життя 64 людей, в районі евакуйовані 13 сіл. В гасінні вогню беруть участь більше 1000 пожежників.

Чиновники запевняють, що пожежі будуть локалізовані вже скоро, проте погодні умови, які очікуються на цьому тижні - 38 градусів спеки і сильний вітер - можуть погіршити ситуацію.

Лісові пожежі відбуваються в Португалії часто, однак найчастіше в серпні, коли на території країни встановлюється суха і спекотна погода. Рік тому в їх гасінні брали участь близько 4 тис. пожежників і 26 літаків.

У минулі роки від пожеж більше страждала північна, лісиста частина Португалії.