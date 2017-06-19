62 жертви, тисячі гектарів попелу та знищена інфраструктура: масштаби лісових пожеж у Португалії (відео)

18 червня у центральній Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь поширився на кілька населених пунктів. В регіоні було оголошено надзвичайний стан.

Внаслідок лісових пожеж у Португалії загинули щонайменше 62 особи. Ще близько 60 людей отримали травми. П'ятеро осіб знаходяться у важкому стані.

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Знищено тисячі гектарів лісу, будинки, автомобілі, інфраструктуру. Точних даних про масштаби руйнувань поки немає.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта назвав подію "найбільшою людською трагедією за останні роки".Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза оголосив триденний траур до 20 червня включно.