62 жертви, тисячі гектарів попелу та знищена інфраструктура: масштаби лісових пожеж у Португалії (відео)
11:57, 19 червня 2017Світ
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За даними МЗС, українців серед постраждалих внаслідок пожеж у Португалії немає.
Лісові пожежі у Португалії / REUTERS
18 червня у центральній Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь поширився на кілька населених пунктів. В регіоні було оголошено надзвичайний стан.
Внаслідок лісових пожеж у Португалії загинули щонайменше 62 особи. Ще близько 60 людей отримали травми. П'ятеро осіб знаходяться у важкому стані.
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Знищено тисячі гектарів лісу, будинки, автомобілі, інфраструктуру. Точних даних про масштаби руйнувань поки немає.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта назвав подію "найбільшою людською трагедією за останні роки".Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза оголосив триденний траур до 20 червня включно.
62 жертви, тисячі гектарів попелу та знищена інфраструктура: масштаби лісових пожеж у Португалії
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