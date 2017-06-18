МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Португалії, де вирує масштабна пожежа

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від відвідування лісової місцевості у Португалії, де вирує масштабна пожежа.

Про це Департамент консульської служби МЗС повідомляє у Facebook.

«У ніч з 17 на 18 червня в Педрогау Гранде (округ Лейріа) сталася велика пожежа, яка станом на 18 червня, за даними Держсекретаря з внутрішніх справ Ж.Гомеша, забрала життя 58 осіб. Близько 60 осіб є травмованими, 18 з яких у тяжкому стані були направлені до лікарень мм. Коімбра, Порту та Лісабон. Окрім того, зафіксовано значну кількість зруйнованих будинків в навколишніх селах. Пожежа продовжує поширюватися, загрожуючи навколишнім поселенням», - сказано у повідомленні.

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У зв'язку з цим Посольство України в Португальській Республіці рекомендує утриматись від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні до стабілізації ситуації.

Громадянам України, які перебувають в цьому районі, дипломи рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевих служб про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб.

Також консульська служба просить враховувати, що з настанням літа по всій Португалії, особливо в лісистій місцевості в центральній та північній частинах країни, через високі температури існує підвищена ймовірність виникнення пожеж. У цьому зв'язку дипломати просять громадян бути обачними, повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію в першу чергу португальські пожежно-рятувальні служби за номером 112.

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У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю, громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Португальській Республіці за номером телефону: +351920030432, адреса електронної пошти emb_pt@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua

Раніше повідомлялося, що під час масштабної лісової пожежі, що вирує з учорашнього дня у центральній Португалії і поширилася на кілька населених пунктів, загинули, щонайменше, 57 осіб. Ще 59 людей дістали травми.

За даними Консульської служби МЗС, українців серед постраждалих внаслідок пожежі в Португалії немає.