Трамп зізнався у відсутності записів переговорів з екс-главою ФБР

Президент США Дональд Трамп заявив, що не записував розмови зі звільненим ним директором ФБР Джеймсом Комі. Хоча раніше Трамп натякав на це, коли застерігав Комі від витоків інформації в ЗМІ. Конфлікт почався після відставки глави ФБР - Комі говорив, що робив записи після зустрічей з Трампом, передає Бі-бі-сі. "З огляду на всі недавні повідомлення про стеження, перехоплення, викриття і незаконні витоки інформації, я поняття не маю, чи існують "плівки" з записами моїх розмов із Джеймсом Комі", - написав Трамп в "Твіттері".

Читайте такожТрамп не є фігурантом "російського" розслідування - адвокат"Але сам я їх не робив, і у мене немає - будь-яких записів", - підкреслив президент США.

У травні, через два дні після звільнення Комі, Трамп натякав у своєму "Твіттері", що такі записи у нього, можливо, є. Він також заявляв, що для Комі "було б краще", якби записів цих розмов не існувало.

"Перед тим як" зливати "інформацію пресі, Джеймсу Комі краще переконатися, що не існує записів наших розмов", - писав тоді президент США. Білий дім не підтверджував і не спростовував наявність цих записів.

Заяву Трампа тоді сприйняли як спробу натиснути на Комі перед слуханнями в комітеті сенату з розвідки, в ході яких Комі повинен був розповісти про розслідування зв'язків Трампа з Росією.

Після відставки Комі говорив, що вів записи після зустрічей з Трампом, коли вважав їх зміст неприпустимим. Американські ЗМІ повідомляли, що президент домагався від глави ФБР лояльності, в першу чергу при розслідуванні можливого втручання Росії у вибори в США.

У вступному слові, опублікованому комітетом напередодні слухань 8 червня, Комі заявив, що під час цих зустрічей Трамп вимагав від нього відданості і просив припинити розслідування стосовно свого екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого підозрювали у приховуванні контактів з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

На самих слуханнях Комі заявив, що його звільнення було спробою вплинути на хід розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією після того, як Трампу не вдалося умовити його припинити розслідування. "Я знаю, що мене звільнили в зв'язку з розслідуванням. Це якимось чином давило на Трампа і дратувало його", - говорив Комі.

Екс-глава ФБР також прокоментував попередження Трампа про записи їхніх розмов. "Я бачив твіт про записи. Бачить бог, я сподіваюся, що записи існують", - сказав тоді Комі.