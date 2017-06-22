Трамп зізнався у відсутності записів переговорів з екс-главою ФБР

21:28, 22 червня 2017
Світ
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Він "поняття не має", чи існують "плівки" із записами бесід з Джеймсом Комі.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що не записував розмови зі звільненим ним директором ФБР Джеймсом Комі. Хоча раніше Трамп натякав на це, коли застерігав Комі від витоків інформації в ЗМІ. Конфлікт почався після відставки глави ФБР - Комі говорив, що робив записи після зустрічей з Трампом, передає Бі-бі-сі. "З огляду на всі недавні повідомлення про стеження, перехоплення, викриття і незаконні витоки інформації, я поняття не маю, чи існують "плівки" з записами моїх розмов із Джеймсом Комі", - написав Трамп в "Твіттері".

Читайте такожТрамп не є фігурантом "російського" розслідування - адвокат"Але сам я їх не робив, і у мене немає - будь-яких записів", - підкреслив президент США.

У травні, через два дні після звільнення Комі, Трамп натякав у своєму "Твіттері", що такі записи у нього, можливо, є. Він також заявляв, що для Комі "було б краще", якби записів цих розмов не існувало.

"Перед тим як" зливати "інформацію пресі, Джеймсу Комі краще переконатися, що не існує записів наших розмов", - писав тоді президент США. Білий дім не підтверджував і не спростовував наявність цих записів.

Заяву Трампа тоді сприйняли як спробу натиснути на Комі перед слуханнями в комітеті сенату з розвідки, в ході яких Комі повинен був розповісти про розслідування зв'язків Трампа з Росією.

Після відставки Комі говорив, що вів записи після зустрічей з Трампом, коли вважав їх зміст неприпустимим. Американські ЗМІ повідомляли, що президент домагався від глави ФБР лояльності, в першу чергу при розслідуванні можливого втручання Росії у вибори в США.

У вступному слові, опублікованому комітетом напередодні слухань 8 червня, Комі заявив, що під час цих зустрічей Трамп вимагав від нього відданості і просив припинити розслідування стосовно свого екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого підозрювали у приховуванні контактів з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

На самих слуханнях Комі заявив, що його звільнення було спробою вплинути на хід розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією після того, як Трампу не вдалося умовити його припинити розслідування. "Я знаю, що мене звільнили в зв'язку з розслідуванням. Це якимось чином давило на Трампа і дратувало його", - говорив Комі.

Екс-глава ФБР також прокоментував попередження Трампа про записи їхніх розмов. "Я бачив твіт про записи. Бачить бог, я сподіваюся, що записи існують", - сказав тоді Комі.

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Теги: #Комі і Трамп#Трасм Россія