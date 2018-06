У США проводиться розслідування проти Дональда Трампа - Washington Post

Слідчі під керівництвом спецпрокурора з розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США Роберта Мюллера проводять розслідування в тому числі і особисто проти американського президента Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Washington Post.

Як повідомляє видання, розслідування щодо Трампа почалося в травні через кілька днів після того, як президент звільнив тодішнього директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі.

Трампу закидають спроби вершити правосуддя у зв'язку з тим, що він, ймовірно, чинив тиск на Комі, намагаючись досягти припинення розслідування можливих зв'язків президентського радника Майкла Флінна з Кремлем. У команді Мюллера вважають, що протиправні дії президента США - більше, ніж словесні напади на екс-керівника спецслужби, і планують допитати ключових представників американських спецслужб.

Газета посилається на п'ять співрозмовників, які побажали залишитися неназваними. За даними Washington Post, директор національної розвідки США Деніел Коутс, глава Агентства національної безпеки Майк Роджерс і його екс-заступник Річард Леджетт погодилися дати свідчення. Їх допити можуть відбутися вже на цьому тижні.

Публікацію The Washington Post прокоментував прес-секретар адвоката Дональда Трампа Марк Корал.

"Витік ФБР щодо Трампа обурливий, непрощенний і незаконний", - написав він у Twitter. Таким чином, представник адвоката президента не виключив, що розслідування почалося.

