Перша в історії Венеції жінка-гондольєр змінила стать

Алекс Хай, яка десять років тому стала відома як перша жінка-гондольєр в Венеції, повідомила, що вона трансгендер.

Про це пише Європейська правда з посиланням на британське видання The Times.

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"Тепер я Алекс, і я трансгендер. Було б нешанобливо звертатися до мене, кажучи "вона" або "Олександра", - написав Хай на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він підкреслив, що в дійсності ніколи не відчував себе жінкою і зробив операцію зі зміни статі. "Я лише хотів би займатися тією діяльністю, яку я люблю всім серцем", - додав Хай.

У 2007 році німкеня Олександра Хай отримала широку підтримку від феміністок у всьому світі під час судової тяганини з гільдією гондольєрів Венеції, в яку не приймали жінок 900 років.

У 2007 році Хай домоглася дозволу на роботу в якості гондольєра в Венеції, незважаючи на численні погрози.