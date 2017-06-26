Британську королівську гвардію вперше очолила жінка

Першою жінкою, що отримала посаду капітана Королівської гвардії в Букінгемському палаці, стала 24-річна Меган Койото, пише видання Independent.

«Я просто зосереджу свою увагу на виконання моїх обов'язків як можна краще. Будь-який з моїх однолітків був би в захваті від того, щоб стати капітаном гвардії», — зазначила дівчина.

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Відзначається, що жінкам дозволено нести службу в армії країни, однак до червня минулого року їм було заборонено займати більш високі посади, тому прецедент призначення жінки на пост капітана гвардії — перший у своїй історії.

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон, коментуючи призначення, зазначив, що «він завжди хотів, щоб посади в країні розподілялися по здібностям, а не на статтю».